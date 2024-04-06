В Ливнах обсудили подростковую наркоманию

6.4.2024 | 12:00 Медицина, Новости, Общество

Одной из самых актуальных проблем было признано употребление вэйпов и электронных сигарет.

Фото: vk.com/livny_official / Анатолий Плешанов

Как сообщили в администрации Ливен, состоялось заседание городской антинаркотической комиссии. Его провел заместитель главы города по социальным вопросам Юрий Преображенский. Участники заседания отметили, что в Ливнах одна из самых актуальных проблем среди подростков является употребление вэйпов и электронных сигарет, в том числе на территории школ, техникума и колледжей.

Проблема достигла такого уровня, что образовательным организациям города было рекомендовано провести родительские собрания на тему опасности для ребенка вэйпов и электронных сигарет. Причем было рекомендовано пригласить на родительские собрания представителей наркологического отделения Ливенской ЦРБ или медицинского работника самого образовательного учреждения.

«Одно из направлений профилактической работы – выявление надписей на муниципальных зданиях и многоквартирных домах, в которых содержатся номера телефонов или ссылки на интернет – ресурсы, с помощью которых возможно организовать покупку наркотических средств, – говорят также в администрации Ливен. – Очень важно незамедлительно сообщать о появлении таких надписей в адрес муниципальной антинаркотической комиссии или ЕДДС города Ливны».

К слову, в текущем году ливенской полицией из незаконного оборота изъято 116 грамм марихуаны и 0,96 грамма «соли» (N-метилэфедрон). Об этом на заседании рассказал оперуполномоченный ОНК МО МВД России «Ливенский» Денис Давыдов. По его словам, в этом году составлено два материала об административных правонарушении в указанной сфере, в суд направлено два уголовных дела. На учете состоят четыре человека, на которых возложена обязанность о прохождении антинаркотических процедур.

«Для согласованной работы общеобразовательных организаций города, учреждений высшего и среднего профессионального образования, всех служб системы профилактики будет разработан комплексный план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории города Ливны в период с 26 мая по 26 июня 2024 года», – подытожили в администрации Ливен.

ИА «Орелград»


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