Амчанин не смог отсудить конфискованный автомобиль

Мужчина дошел до апелляции в попытке смягчить собственный приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского облсуда оставила без изменения обвинительный приговор Мценского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя по уголовному дел о повторном пьяном вождении. Как пояснили в пресс-службе Мценского райсуда, ранее амчанин был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он получил штраф в размере 30 тысяч рублей и временное лишение водительских прав.

В июле 2023 года данный мужчина вновь попался сотрудникам полиции. Его автомобиль был остановлен инспектором ДПС для проверки около 17 часов вечера. По внешним признакам водитель был нетрезв. Освидетельствование он прошел на месте. Как говорят в пресс-службе суда, наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составило 0,87 миллиграмм на один литр при норме 0,16 миллиграмм на 1 литр выдыхаемого воздуха.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и просил рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства, – отметили в пресс-службе суда. – Суд установил, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу, оснований для прекращения уголовного дела не имелось».

Амчанин получил наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, у него был конфискован автомобиль, обращенный в собственность государства. Осужденный и его защитник в апелляционной инстанции просили отменить приговор, смягчить основное наказание до 300 часов обязательных работ, дополнительное наказание в виде лишения прав снизить до 2 лет, а также исключить из приговора конфискацию транспортного средства.

Адвокат настаивал на том, что норма о конфискации автомобилей появилась в Уголовном кодексе 27 июля 2023 года, а водитель попался пьяным за 5 июля 2023 года. Поскольку уголовный закон обратной силы не имеет, а автомобиль приобретен осужденным в кредит, приговор суда в части конфискации автомобиля является незаконным, счел защитник. Однако этот довод областная судебная коллегия сочла несостоятельным, поскольку Федеральный закон о внесении изменений в статью 104.1 УК РФ о конфискации транспортного средства вступил в законную силу 25 июля 2022 года, а не 27 июля 2023 года, как было указано в апелляционных жалобах. Суд апелляционной инстанции также указал, что факт приобретения конфискованного автомобиля осужденным в кредит не является основанием, исключающим конфискацию.

ИА «Орелград»