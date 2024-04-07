Под Орлом проведут инвентаризацию долгов

Более эффективно управлять долгами решили власти Мценска и Ливенского района.

Администрация Ливенского района утвердила «дорожную карту» по взысканию дебиторской задолженности по платежам в местный бюджет, а также пеням и штрафам по ним. Решение принято в соответствии с постановлением правительства Орловской области «Об утверждении Порядка, сроков заключения соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов». Постановление уже вступило в силу, контроль за его исполнением возложен на начальника управления финансов.

«Дорожная карта» предусматривает проведение инвентаризации и анализа дебиторской задолженности. Основная цель – выявление и отражение в бюджетном учете по итогам инвентаризации сумм текущей, просроченной и долгосрочной дебиторской задолженности в зависимости от сроков уплаты. По итогам анализа полученных данных чиновники смогут принимать решения о признании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности и об ее списании или, наоборот, восстановлении в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Аналогичный план мероприятий утвердила и администрация города Мценска. Им предусмотрено отнесение сомнительной дебиторской задолженности на забалансовый счет. Речь идет о задолженности так называемых неплатежеспособных дебиторов. Списывать ее пока не будут, чиновникам поручено наблюдать «за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников». Кроме того, запланировано обеспечение контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в местный бюджет пеням и штрафам по ним.

В данном случае также будет проведена инвентаризация – расчетов с должниками, включая сверку данных по доходам в бюджет на основании информации о непогашенных начислениях, содержащейся в государственной информационной системе ГИС ГМП. Предусмотрена актуализация информации о дебиторской задолженности, подлежащей взысканию, и сокращение просроченных долгов на основании данных мониторинга финансового платежного состояния должников.

Администрации города и района потребовали от подчиненных направлять должникам требования и претензии о погашении образовавшейся задолженности в досудебном порядке, а также подавать заявления в суды, если эти претензии останутся невыполненными. «Дорожными картами» предусмотрены и мероприятия, направленные на принудительное взыскание дебиторской задолженности. Алгоритм прост: подача иска в суд, победа, получение исполнительного листа и направление его в Федеральную службу судебных приставов. Мониторинг состояния исполнительного производства также предусмотрен новыми планами.

ИА «Орелград»