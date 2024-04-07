Ливенская КСП «накопала» нарушений на 8 миллионов рублей

Аудиторы представили свой годовой отчет ливенским депутатам.

Депутаты Ливенского горсовета приняли к сведению отчет Контрольно-счетной палаты города Ливны за 2023 год. Из него следует, что общий объем проверенных средств по итогам контрольной деятельности составил 8,503 миллиарда рублей, из которых 8,267 миллиарда рублей пришлись на экспертно-аналитические мероприятия, а 235,862 миллиона рублей – на контрольные мероприятия. Объем выявленных финансовых нарушений составил 8,035 миллиона рублей, в том числе: нарушения законодательства в сфере закупок – 4,561 миллиона рублей, нарушения закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях – 2 миллиона рублей, неэффективное использование средств – 1,274 миллиона рублей, прочие нарушения – 200,5 тысячи рублей.

«Наибольший удельный вес в структуре выявленных финансовых нарушений отчетного периода занимают нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 57 процентов, нарушения закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях – 25 процентов, неэффективное использование средств (расходы на уплату штрафов, пеней) – 16 процентов, иные нарушения – 2 процента», – следует из отчета.

КСП отмечает, что также в прошлом году был выявлен ряд нарушений, по которым попросту нет возможности определить стоимостное выражение. При этом фактов нецелевого использования бюджетных средств за отчетный год не было установлено. Можно отметить то, что по итогам контрольных мероприятий за 2023 год было устранено финансовых нарушений на сумму 926,4 тысячи рублей. По всем проведенным контрольным мероприятиям КСП осуществляет контроль за реализацией материалов проверок и устранением выявленных нарушений.

Так, по итогам трех контрольных мероприятий информация о выявленных нарушениях Федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О защите конкуренции» была направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области. В результате было возбуждено три дела об административных правонарушениях.

В отчетном году материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве также были направлены в Ливенскую межрайонную прокуратуру. Кроме того, материалы четырех контрольных мероприятий, по запросу, были направлены в МО МВД России «Ливенский». К слову, за выявленные КСП нарушения и недостатки в работе к дисциплинарной ответственности уже привлечены 10 человек: девять из них получили замечания, а один – выговор».

«Материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассматривались на заседаниях комиссий при главе города, что оказало положительное влияние на реализацию результатов проверок», – заключает КСП.

ИА «Орелград»