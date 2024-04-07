Депутаты рассказали, на что потратили почти 5 миллионов рублей

Ливенский горсовет народных депутатов отчитался о своей деятельности.

Отчет о деятельности в 2023 году представил Ливенский горсовет народных депутатов. В документе отмечено, что наиболее актуальным является контроль реализации общего перечня наказов избирателей депутатам. Он был утвержден решением Ливенского горсовета 1 декабря 2022 года. Общая сумма денежных средств на реализацию наказов, выделенных из бюджета города в прошлом году, составила 4,8 миллиона рублей – из расчета 150 тысяч рублей на каждого местного парламентария.

Сообщается, что в 2023 году были выполнены наказы по: приобретению и установке детского игрового оборудования на сумму 341 тысяч рублей, спортивного оборудования – на 211 тысяч рублей, малых архитектурных форм – на 170 тысяч рублей. На капитальный ремонт крыши административного здания в городском парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы было потрачено 1,686 миллиона рублей, на ремонт входной группы в том же парке – 263 тысячи рублей. Учреждения образования получили от депутатов 1,576 миллиона рублей. В данном случае деньги были пущены на приобретение мебели, дверей, строительных материалов, проектора и замену оконных блоков.

Еще 50 тысяч депутатских рублей было вложено в издание краеведческой литературы, 100 тысяч рублей – в приобретение запасных частей для картинга, получателем которых стал Центр творческого развития им. Поликарпова. На приобретение стульев и спортивной формы для Спортивной школы депутаты выделили 40 тысяч рублей, на устройство площадки с резиновым покрытием – 90 тысяч рублей, на монтаж поливочной системы водоснабжения по трассе мотокросса – 80 тысяч рублей. Оставшиеся деньги были потрачены на ремонт тротуара и дорожного покрытия – 20 тысяч рублей. В целом за год было реализовано наказов на общую сумму 4,792 миллиона рублей.

«Наказы избирателей являются одной из актуальных форм взаимодействия избирателя с депутатом и решения тех вопросов, которые важны для жителей, наших трудовых коллективов, – говорится в парламентском отчете. – Помимо этого, участие в городских совещаниях при главе города, работа в постоянных и временных комиссиях администрации города, участие в работе общественных комиссий и обсуждении итогов контрольных мероприятий контрольно-счетной палаты города, позволяют делать контрольную деятельность более системной и детальной».

ИА «Орелград»