Суд под Орлом признал незаконным «мошеннический» кредит

Орловец стал жертвой афериста, представившегося сотрудником банка.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Хотынецкий районный суд Орловской области. Он признал незаключенным кредитный договор, заключенный в результате мошеннических действий. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подал сам потерпевший. Он заявил, что в сентябре 2023 года некое «неустановленное лицо» обманным способом завладело денежными средствами в общей сумме 654 210 рублей. Проще говоря, мужчина стал жертвой дистанционного мошенничества.

Сценарий оказался довольно простым. Орловцу позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Аферист заявил, что якобы «посторонние лица» пытаются войти в мобильное приложение орловца, в связи с чем банк вынужден его заблокировать. Кстати, мужчина проверил: мобильное приложение действительно оказалось заблокированным. Затем «сотрудник банка» для разблокировки приложения предложил ответить на ряд вопросов. Мужчина отказался, завершил вызов и попытался сразу же позвонить в банк, но телефон почему-то перестал работать.

Аппарат «ожил» лишь спустя 40 минут, когда на него начали поступать смс-сообщения. Так орловец сначала узнал о том, что ему одобрен кредит, затем, что ему оформлена кредитная карта, а потом пришли уведомления о снятии наличных денежных средств с этой карты через банкомат. Позднее в банке мужчине подтвердили, что от его имени были оформлены два кредитных продукта: кредитная карта и кредитный договор. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«В судебном заседании суд установил, что гражданин в этот момент находился в Москве, – следует из информации пресс-службы суда. – Операции по его счетам совершались неизвестными лицами посредством дистанционного доступа к его мобильному приложению. После оформления кредитного договора денежные средства практически сразу были сняты наличными через банкомат в Новосибирске. При этом банк, располагая достоверной информацией о том, что совершаемые операции носят подозрительный характер, не приостановил их осуществление и не направил в адрес гражданина сообщения об отклонении заявок как подозрительных, то есть действовал без должной добросовестности и осмотрительности».

При вынесении решения суд учел то, что у истца не было возможности ознакомиться с условиями кредитного договора, что согласия на его заключение он не давал. Фактически заемные денежные средства от банка он так и не получил, все «оформили» аферисты. В результате суд признал незаключенным кредитный договор о предоставлении и использовании банковской карты, но решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»