Железнодорожников обязали установить пандусы на станции Дишня

Небольшая станция под Орлом не приспособлена для нужд инвалидов.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел гражданское дело по иску Орловского транспортного прокурора к ОАО «РЖД» об обязании совершить определенные действия. Детали процесса раскрыли в пресс-службе суда. Ранее Орловской транспортной прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований законодательства о защите прав пассажиров и инвалидов. Нарушения в результате были выявлены на железнодорожной станции Дишня, расположенной в Залегощенском районе. Из иска следовало, что они были существенными.

Как перечислил прокурор, на платформе отсутствуют тактильные полосы для пассажиров с ослабленным зрением обозначающие опасные участки и направления движения, при входе в здание вокзала отсутствуют пандусы для инвалидов с коляской, а также для пассажиров с детскими колясками. Все это нарушает права пассажиров, а также других лиц, которые могут находиться на остановочной платформе.

В судебном заседании представитель ответчика иск не признал. Он сообщил суду о том, что станция была введена в эксплуатацию в 1968 году, а нормы закона о доступной для инвалидов инфраструктуре применяются только с 1 июля 2016 года и, по мнению представителя РЖД, исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию объектам. Он также сообщил, что РЖД создало «Центр содействия мобильности с целью сопровождения маломобильных пассажиров и оказания им помощи». Тем самым, мол, указанные в иске нарушения устранены.

Однако суд, изучив представленные материалы и выслушав мнения сторон, удовлетворил исковые требования Орловского транспортного прокурора. Он обязал РЖД обеспечить условия для маломобильных групп населения путем установления тактильных полос для пассажиров с ослабленным зрением вдоль всей длины платформы станции и при входе в здание вокзала. Также компания обязана при входе в здание вокзала установить пандусы для инвалидов-колясочников и пассажиров с детскими колясками. Для устранения нарушений суд дал компании 1 год со дня вступления решения в законную силу, которое, впрочем, в силу пока не вступило.

ИА «Орелград»