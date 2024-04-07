Орловский общепит пытаются вывести из теневого сектора

Уже более 200 объектов участвуют в отраслевом проекте.

В Орловской области уже 57 юридических лиц и 102 индивидуальных предпринимателя, владеющих 208 объектами, участвуют в отраслевом проекте «Общественное питание». За ними в целом зарегистрировано 345 единиц контрольно-кассовой техники (ККТ). Информация об этом прозвучала на семинаре, прошедшем в Торгово-промышленной палате Орловской области. Он был организован для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания.

С одним из основных докладов выступила руководитель регионального Управления ФНС Ирина Емельянова. Она сообщила, что деятельность налоговых органов в рамках отраслевого проекта «Общественное питание» направлена на обеспечение защиты прав потребителей, а также на соблюдение предприятиями общественного питания законодательства в сфере контрольно-кассовой техники. Все это нужно для сокращения теневого оборота и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса, – отметила Ирина Емельянова.

Как сообщили в пресс-службе УФНС, участникам семинара также напомнили о необходимости повсеместного применения ККТ и выдачи кассовых чеков. Впрочем, при анализе работы общепита налоговики выявляют и другие риски, например, занижение заработной платы сотрудников и отсутствие официального оформления трудовых отношений с ними. Внимание налоговики также обращают на соотношение наличных и безналичных расчетов. Например, как пояснили в УФНС, высокая доля безналичных расчетов предполагает возможное неприменение ККТ при оплате наличными денежными средствами.

Аналогично анализируется и соотношение выручки и фонда оплаты труда – если при наличии большого штата работников по кассам отражается несоизмеримо низкая выручка, то это уже сигнал для налоговиков. Обращают они внимание и на единоразовое формирование кассовых чеков на общую сумму произведенных расчетов в течение дня, а не в момент расчета. Наличие вышеперечисленных рисков свидетельствует о возможном занижении налоговой базы, отметили в областной налоговой службе.

«Ожидаемым результатом проведения данного отраслевого проекта является обеление сферы общественного питания, – добавили в пресс-службе УФНС. – Разработанный комплекс мероприятий направлен на выявление причин, способствующих сокрытию выручки при оказании услуг общественного питания, выработку механизмов и предложений, направленных на вывод предприятий общественного питания из теневого сектора, а также проведение контрольных мероприятий в отношении недобросовестных участников рынка. В конечном итоге реализация проекта будет способствовать созданию благоприятной конкурентной среды ведения бизнеса для добросовестных налогоплательщиков».

ИА «Орелград»