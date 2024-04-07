Орловца осудили за кражу в такси

Жертвой преступника стал один из его знакомых.

Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о хищении чужого имущества, а именно одежды и денежных средств с чужого банковского счета. Дело было заведено на местного жителя по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Детали процесса раскрыли в пресс-службе районного суда. Как следует из материалов дела, преступление было совершено в один из дней апреля 2023 года, когда осужденный отдыхал в развлекательном центре со своими знакомыми.

«После чего он вызвал такси, где в руках одного из знакомых увидел чужую куртку, – так описывают события годичной давности в пресс-службе суда. – Обнаружив в куртке паспорт, военный билет, телефон и банковскую карту, осужденный взял куртку себе. По дороге он выкинул паспорт и военный билет, а куртку, телефон и банковскую карту присвоил, о содержимом куртки он никому не сказал».

С чужой картой воришка отправился по торговым точкам, где оплачивал ею собственные покупки бесконтактным способом. При этом он контролировал сумму покупок, чтобы не надо было вводить пин-код. Впрочем, впоследствии правоохранителям удалось проследить все его покупки. Свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления подсудимый признал полностью и раскаялся в содеянном.

«С учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу», – добавили в пресс-службе Залегощенского районного суда.

ИА «Орелград»