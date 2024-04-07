В Хомутово суд защитил права обманутого дольщика

Дело рассматривалось в рамках процесса о защите прав потребителя.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области защитил права потребителя – местной жительницы, подавшей иск к компании «СЗ «Самолет-Томилино». Как сообщили в пресс-службе суда, истица пояснила, что ранее она заключила с застройщиком договор участия в долевом строительстве. По договору гражданка должна была получить однокомнатную квартиру с отделкой. После окончания строительства стороны подписали акт приема-передачи квартиры, женщина оформила на жилье свое право собственности. Но качеством квартиры она осталась недовольна.

«В ходе эксплуатации квартиры истцом были обнаружены множественные строительные недостатки, в связи с чем была проведена экспертиза качества квартиры, следует из информации пресс-службы суда. – Истец направила ответчику претензию относительно качества выполненных работ с требованием возместить расходы на устранение недостатков, однако в установленный законом срок требование истца удовлетворено не было».

В суде она просила взыскать с застройщика так называемую стоимость устранения строительных недостатков, оценив ее в 388 315,9 рублей. Кроме того, потребовала компенсацию морального вреда, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя и штраф в соответствии со статьей 13 Закона о защите прав потребителей. Интересно, что в судебное заседание стороны не явились, попросив рассмотреть дело в их отсутствие.

При этом представитель застройщика иск не признал, заявив, что компания уже «исполнила обязательство по оплате недостатков посредством перечисления денежных средств истцу». При рассмотрении гражданского дела судом была проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Она подтвердила, что качество квартиры не соответствует условиям договора, требованиям строительно-техническим норм и правил, а также условиям договора участия в долевом строительстве.

Поскольку застройщик действительно перечислил участнице долевого строительства деньги в счет устранения недостатков, данное требование суд оставил без удовлетворения. Однако в рамках Закона о защите прав потребителей суд постановил взыскать с застройщика в пользу истца неустойку за просрочку исполнения обязательств, компенсацию морального вреда, штраф и расходы по проведению экспертизы. Решение районного суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано сторонами.

ИА «Орелград»