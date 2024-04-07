В Орловской области погибла пенсионерка, устроившая травяной пал

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

На прошедшей неделе престарелая жительница деревни Моховое Кромского района погибла при осуществлении пала травы на своём земельном участке, сообщили в СУ СК России по Орловской области. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, подчеркнули в ведомстве.

Орловцам напоминают правила пожарной безопасности. Недопустимо бесконтрольное сжигание мусора. Не поджигайте траву и стерню. Не разводите костры в сухую и ветреную погоду. Нельзя бросать горящие спички и окурки. Распространению огня помешает своевременная уборка территории у домов, дач и гаражей.

Если вы заметили небольшой очаг возгорания, его можно ликвидировать своими силами. В противном случае пламя охватывает гектары. Приступать к тушению возможно, если вы уверены в своей безопасности. Если площадь ЧП уже значительная и огонь угрожает строениям, людям, звоните 01, 101, 112.

ИА “Орелград”