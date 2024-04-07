В Орловской области погибла пенсионерка, устроившая травяной пал

7.4.2024 | 10:42 Происшествия

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Фото: СУ СК России по Орловской области

На прошедшей неделе престарелая жительница деревни Моховое Кромского района погибла при осуществлении пала травы на своём земельном участке, сообщили в СУ СК России по Орловской области. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, подчеркнули в ведомстве.

Орловцам напоминают правила пожарной безопасности. Недопустимо бесконтрольное сжигание мусора. Не поджигайте траву и стерню. Не разводите костры в сухую и ветреную погоду. Нельзя бросать горящие спички и окурки. Распространению огня помешает своевременная уборка территории у домов, дач и гаражей.

Если вы заметили небольшой очаг возгорания, его можно ликвидировать своими силами. В противном случае пламя охватывает гектары. Приступать к тушению возможно, если вы уверены в своей безопасности. Если площадь ЧП уже значительная и огонь угрожает строениям, людям, звоните 01, 101, 112.

ИА “Орелград”


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