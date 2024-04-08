Дефицит бюджета Орла вырос еще на процент

Важный индикатор превысил порог в 1,3 миллиарда рублей.

В Орле вступила в силу новая редакция бюджета города, одобренная на прошедшей сессии депутатами Орловского горсовета. Проект поправок был предложен мэрией. Отметим, что это уже третий в текущем году случай внесения изменений в бюджет, принятый в конце декабря 2023 года. Согласно обновленной редакции документа, общий объем доходов бюджета города Орла установлен в сумме 13,348 миллиарда рублей, общий объем расходов – в сумме 14,669 миллиарда рублей. Раньше доходы планировались в сумме 12,756 миллиарда рублей, расходы – в сумме 14,054 миллиарда.

Дефицит бюджета города Орла на 2024 год теперь установлен в сумме 1,321 миллиарда рублей, что составляет 38,4 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. В предыдущей редакции документа дефицит составлял 1,297 миллиарда рублей, или 37,7 процентов общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Отметим, что основным источником финансирования дефицита бюджета по-прежнему остается выручка от продажи 100 процентов акций муниципального гостиничного комплекса «Орел-отель», продать которые власти не могут уже несколько лет.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года остался без изменений – он установлен в сумме 3,088 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей. Ранее пресс-служба Орловского горсовета сообщила, что из дополнительных средств 11,545 миллиона рублей будет направлено на реализацию прочих мероприятий по благоустройству города в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, увеличены ассигнования по ряду направлений. Так, 1,333 миллиона рублей город выделит на погашение кредиторской задолженности прошлых лет средней школе № 13, долг образовался за текущий ремонт кровли. Еще 3,877 миллиона рублей выделят на обеспечение требований антитеррористической защищенности в детских садах. Планируется модернизация систем тревожной сигнализации, установка систем контроля доступом, замена контрольного прибора в системе пожарной сигнализации и дооснащение охранной сигнализацией.

«2,749 миллиона рублей будут направлены на обеспечение доли софинансирования средств городского бюджета (не менее 1 процента) по отношению к размеру предоставленных бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, – добавили в пресс-службе горсовета. – 1,83 миллиона рублей пойдут на оплату работ по проектированию объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые необходимо завершить к 25 апреля 2024 года».

ИА «Орелград»