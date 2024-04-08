В Орле повысят квалификацию работников «оборонки»

Власти актуализировали программу содействия занятости населения.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Содействие занятости населения». В частности, отредактирован пункт о финансировании. Общий объем средств на реализацию программы урезан с 2,184 миллиарда рублей до 1,623 миллиарда рублей. Кроме того, определены некоторые новые стратегические цели и приоритеты на текущий год. Так, в рамках национального проекта «Демография» в 2024 году планируется организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 60 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Вероятно, новшество связано с проведением специальной военной операции на Украине. На организацию такого обучения в программе на 2024 год предусмотрено 3,574 миллиона рублей, которые должны поступить из областного бюджета. К слову, программа была утверждена в 2023 году. Из ее паспорта следует, что уровень безработицы в Орловской области ниже среднероссийского. Среди регионов ЦФО уровень безработицы выше в Воронежской, Смоленской и Ярославской областях, в Брянской, Владимирской и Рязанской областях он примерно равен орловскому.

Активное обращение граждан в органы службы занятости населения Орловской области выявило ряд проблем. Среди них специалисты, например, отмечают территориальное несоответствие спроса и предложения рабочей силы, дисбаланс по количественному и профессиональному составу, низкие зарплаты, низкую конкурентоспособность отдельных категорий граждан – инвалидов, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, граждан, ищущих работу впервые либо после длительного перерыва, пенсионеров, желающих работать.

«С учетом приоритета государственной политики в сфере содействия занятости населения целями программы являются: непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1 процента; создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности», – отмечено в паспорте программы.

ИА «Орелград»