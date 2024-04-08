Тематическую ярмарку проведут в Орле 1 мая

Выставка-ярмарка по решению властей пройдет перед входом в горпарк.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился об организации тематической ярмарки-выставки «Сделано в России. Выбираем Орловское!». Она пройдет 1 мая 2024 года с 9.00 до 17.00 на улице Максима Горького, на аллее перед входом в МАУК «Городской парк культуры и отдыха». Организатором выступит управление экономического развития администрации города Орла. Управлению по безопасности предписано координировать деятельность правоохранительных органов по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения ярмарки-выставки.

За чистотой будет следить МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», а МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» займется монтажом и демонтажом торгового оборудования, а также установкой передвижных биотуалетов. Управлению культуры поручено организовать культурную программу в месте проведения ярмарки-выставки. Более того, мэр Орла рекомендовал департаменту сельского хозяйства Орловской области привлечь к участию в ярмарке-выставке орловских товаропроизводителей, обеспечить их расстановку в соответствии со схемой размещения ярмарочной площадки, организовать игровую зону и тематические фотозоны. Управлениям Роспотребнадзора и ветеринарии, а также Россельхознадзору градоначальник посоветовал «обеспечить на ярмарке-выставке исполнение действующего законодательства в пределах имеющихся полномочий».

На ярмарке мэр разрешил торговать: молоком и кисломолочной продукцией, масложировой продукцией, сырами натуральными, мясом, птицей, субпродуктами, полуфабрикатами, колбасными изделиями, рыбой всех видов, включая живую, яйцом, хлебобулочными, кондитерскими, сухаро-бараночными изделиями, крупами, мукой, макаронными изделиями, безалкогольными напитками, медом и прочили продуктами питания. Также к продаже допустят посадочный материал (саженцы плодово-ягодных и декоративных культур), цветы, рассаду, семена растений, сувениры и изделия народных промыслов. Предусмотрено и оказание услуг общественного питания в нестационарных объектах.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»