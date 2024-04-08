Дело о незаконно вскрытом гараже закрыли

Потерпевший простил подсудимого и примирился с ним.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества). Результатом стало вынесения постановления о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Как пояснили в пресс-службе суда, потерпевший сам подал ходатайство об этом, заявив, что он к подсудимому больше претензий не имеет. Правда, постановление районного суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

«Из материалов уголовного дела следует, что матери подсудимого принадлежал гараж, расположенный в дачном кооперативе, – сообщила пресс-служба Заводского райсуда. – Впоследствии указанный гараж ею был продан и использовался новым собственником для размещения и хранения материальных ценностей. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить тайное хищение имущества находящегося в гаражном помещении».

Иными словами, подсудимый решил обчистить гараж, который на тот момент уже принадлежал другому человеку. Для реализации своего плана он привлек владельца другого, соседнего гаража из этого же кооператива. Последний не знал о преступных намерениях и поверил молодому человеку, заявившему, что он хочет вскрыть свой собственный гараж. Подсудимый выпросил у «соседа» инструменты, вскрыл гараж и пол оттуда чужое имущество, которое затем продал.

«В ходе рассмотрения уголовного дела между потерпевшим и подсудимым достигнута договоренность о примирении, поскольку подсудимый полностью загладил причиненный преступлением вред, – уточнили в суде. – В связи с чем потерпевший обратился к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела. Суд, с учетом мнения сторон, принимая во внимание то, что подсудимый ранее не судим, преступление относится к категории средней тяжести, совершено впервые, вред причиненный преступлением полностью заглажен, вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого».

ИА «Орелград»