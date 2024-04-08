Прокуратура за год защитила 146 детей, оставшихся без лекарств

Итоги прокурорского реагирования прозвучали в докладе детского омбудсмена.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов заслушал и принял к сведению доклад регионального уполномоченного по защите прав ребенка Константина Домогатского об итогах работы в 2023 году. Правозащитник в числе прочих вопросов осветил проблемы, существующие в сфере гарантии прав детей на качественную медицинскую помощь. В своем докладе он привел и данные о работе прокуратуры Орловской области. Детский омбудсмен отметил, что указанным ведомством в минувшем году на системной основе проводились проверки исполнения законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних.

«Так, прокуратурой области продолжена практика проведения «горячих линий» по вопросам лекарственного обеспечения детей-инвалидов, – сообщается в докладе. – Число поступивших обращений с каждым годом сокращается: в 2023 году принято 10 обращений, в 2022 году – 20, чему способствовали ранее принятые прокуратурой меры. Также продолжен инициативный опрос межрайпрокурорами посредством телефонной связи законных представителей детей-инвалидов, подлежащих льготному лекарственному обеспечению, о нахождении рецептов на длительном обслуживании».

По итогам проведенной работы в 2023 году было принято 146 заявлений об обращении прокурора в суд в защиту прав несовершеннолетних на охрану здоровья. Соответственно, в суды было направлено 146 заявлений с требованиями об обеспечении детей-инвалидов необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания. В исках содержались и требования о взыскании собственных расходов родителей на приобретение лекарств и медизделий, а также компенсации морального вреда в пользу детей и их родителей. Состоявшиеся судебные решения об удовлетворении исковых требований были обращены к немедленному исполнению.

«Наряду с изложенным в результате прокурорского вмешательства департаментом здравоохранения Орловской области издан приказ «О взаимодействии с Фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» в целях обеспечения лекарственными препаратами детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями», – сообщил также детский омбудсмен. – Приказом назначено должностное лицо, ответственное за организацию взаимодействия с Фондом. Регламентирован порядок взаимодействия департамента и медицинских организаций региона в части обмена сведениями о детях, страдающих заболеваниями, включенными в перечень Фонда, и назначенном им лечении в целях оперативной организации обеспечения их необходимой лекарственной помощью».

Сообщается также, что в минувшем году были пресечены нарушения закона при организации оказания на территории области паллиативной помощи; при обеспечении лекарствами детей в возрасте до 3-х лет и детей из многодетных семей в возрасте до 6-ти лет; при обеспечении детей техническими средствами реабилитации; нарушения при организации прохождении несовершеннолетними диспансеризации, в том числе факты незаконного взимания с детей платы за получение медицинских справок и т.д.

ИА «Орелград»