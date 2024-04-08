Финансирование транспортной отрасли сократили почти вдвое

Областные власти вновь переписали программу развития транспорта.

Правительство Орловской области уже не в первый раз за последнее время внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие транспортной системы». Прежде всего, у нее появился второй этап, для чего был продлен срок реализации программы с 2027 до 2029 года. Обращает на себя внимание тот факт, что финансирование существенно урезано. Раньше объем финансового обеспечения на весь период реализации программы составлял 65,324 миллиарда рублей, а в новой редакции документа он составляет 38,8 миллиарда рублей.

При этом в программе появился ведомственный проект «Пассажирский транспорт», предусматривающий удовлетворение спроса населения на перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта. Указанные цели дополнили список стратегических целей программы. Что касается конкретных целевых показателей, то планируется приведение в нормативное состояние 51,497 процента автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 44,105 процента автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть.

Кроме того, программа предусматривает снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Орловской области до 50 процентов к уровню 2018 года. В 2024, 2025, 2026 и 2027 годах в рамках программы запланирована закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Также предполагается ликвидация уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии.

ИА «Орелград»