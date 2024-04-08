Почти 100 орловских предприятий оказались убыточными

Орелстат рассказал о финансовых результатах деятельности организаций.

В Орловской области в январе 2024 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 1,574 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков, 183 предприятия получили прибыль в размере 2,933 миллиарда рублей, а 91 предприятие оказалось убыточным – их совокупный убыток за первый месяц текущего года статистики оценили в 1,359 миллиарда рублей. Напомним, что данная статистика не учитывает результаты работы малого бизнеса, финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений.

Доля убыточных предприятий составила 33 процента от их общего количества. Для сравнения, по итогам всего 2023 года доля нерентабельных организаций составляла 26,1 процента. Статистики также подсчитали, что в январе-феврале 2024 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 120,2 миллиарда рублей, что на 21,6 процента больше (в действующих ценах), чем в соответствующем периоде 2023 года. Данные по этому показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций.

«Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, в него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей)», – уточнили в Орелстате.

ИА «Орелград»