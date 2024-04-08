Зампрокурора попросил не ограничивать охрану детских лагерей бабушками

8.4.2024 | 11:20 Новости, Общество

Разговор состоялся на совещании в администрации Орловской области.

Фото: www.mk.ru / Геннадий Черкасов (иллюстративное)

Сегодня его провёл Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам.

О подготовке к новому сезону летнего детского отдыха докладывала глава Департамента образования региона Ирина Патронова. Заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный поинтересовался, как именно несовершеннолетним отдыхающим будут обеспечивать безопасность.

По словам Патроновой, официальные требования в разных учреждениях разные. Так, «Орловчанка» и «Лесная поляна» относятся ко второй категории безопасности, ещё семь учреждений – к более низкой третьей категории.

Впрочем, глава департамента пообещала, что к охране будут привлечены сотрудники МВД. Как рассказала Патронова, эту проблему официально обсудят на совещании в самое ближайшее время.

«В каждом отдельном случае мы будем этот вопрос прорабатывать», – заверила госслужащая.

В свою очередь, Непорожный попросил чиновницу отнестись к данной теме со всей серьёзностью. «Чтобы это не была бабушка, которая ничего не видит на расстоянии вытянутой руки», – подчеркнул зампрокурора.

ИА «Орелград»


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