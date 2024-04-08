Орловцы снизили общий долг перед банками

Показатель упал на 0,5%.

Соответствующий рейтинг регионов опубликовало «РИА Новости».

По главному показателю, доле просроченной задолженности населения перед банками, Орловская область заняла в нём 66 место. Орловщина оказалась ближе к концу таблицы, но всё же не среди самых отъявленных должников.

Специалисты оценили эту долю в 4,16. За год показатель снизился на полпроцента. При этом в среднем на каждого экономически активного орловца приходится по 369 тысяч рублей долга.

Лучше всего дела с долгами перед банками оказались в Севастополе (1,82%), Петербурге (2,25%), Ненецком (2,33%), Ямало-ненецком (2,34%) и Чукотском Автономных округах (2,44%). Список замыкают Карачаево-Черкесия (6,31%), Северная Осетия (7,01%) и Ингушетия (11,76%).

ИА «Орелград»