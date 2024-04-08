В Орле посадят маньчжурский орех и повислую берёзку

В «Спецавтобазе» рассказали подробности будущих работ.

Напомним, в этом сезоне в Орле бригады предприятия планируют посадить около 1500 деревьев. Работы уже начались.

Начальник участка по зелёным насаждениям «Спецавтобазы» Татьяна Можина рассказала телеканалу «Первый областной», что на посадку отправят деревья пород «орех маньчжурский», «яблоня красная», «липа мелколистная» и «берёзка повислая».

Конкретные места для новых зелёных насаждений в каждом районе определили профильные комиссии. Пока что в «Спецавтобазе» думают о распределении конкретных саженцев по конкретным участкам. Планируется, что новые деревья заменят сорную и аварийную растительность. Работы планируется произвести в рамках экологического двухмесячника, который стартовал 1 апреля.

Также на 20 апреля в городе запланирован общий весенний субботник.

ИА «Орелград»