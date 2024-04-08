Орловские банкроты задолжали 1,2 миллиарда рублей

Поступления от них с начала текущего года составили 32 миллиона рублей.

По данным УФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 марта 2024 года в регионе в процедурах банкротства находилось около 2,2 тысячи должников. Их совокупная задолженность по платежам, администрируемым налоговой службой, составила на отчетную дату 1,2 миллиарда рублей. В пресс-службе УФНС уточнили, что в списке должников-банкротов находятся 96 организаций, задолжавших более 1,1 миллиарда рублей, и около 2,1 тысячи граждан и индивидуальных предпринимателей с совокупной задолженностью 81 миллион рублей.

«С начала 2024 года сумма поступлений от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, составила 32,5 миллиона рублей», – отметили в Управлении ФНС и напомнили о том, что с введением института Единого налогового счета (ЕНС) была упрощена процедура уплаты налогов при работе с должниками. Речь идет о порядке распределения уплачиваемых сумм.

В соответствии с Законом «О несостоятельности (банкротстве)» задолженность разделяется на реестровую и текущую. Первая из них, как поясняют налоговики, подлежит включению в реестр требований кредиторов. То есть это долги, которые образовались до возбуждения дела о банкротстве и подлежащие приостановлению налоговым органом с даты введения первой процедуры банкротства. Текущая задолженность включает в себя долги, возникшие уже после возбуждения дела о банкротстве. Она не подлежит приостановлению, а образует у должника отрицательное сальдо ЕНС.

«При перечислении с расчетного счета банкрота платежа в первоочередном порядке он будет распределен в отрицательное сальдо ЕНС (текущие платежи) согласно установленной очередности и календарного образования задолженности, – извещает региональное Управление ФНС. – При отсутствии отрицательного сальдо ЕНС и представленного в налоговый орган уведомления налогоплательщика об исчисленных суммах авансовых платежей платеж будет зачтен в приостановленную задолженность, то есть реестровую».

Для оплаты текущих налогов, по которым исчисляются авансовые платежи, с целью резервирования денежных средств необходимо своевременно представлять в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов, подчеркивают в областной налоговой службе. В противном случае денежные средства будут зачтены в оплату реестровой задолженности, а не текущих обязательств.

ИА «Орелград»