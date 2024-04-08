Путин дал орловским выпускникам дополнительный шанс

Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ в 2024 году

Как сообщает РИА Новости, Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект совместного приказа нового расписания ЕГЭ. В нем учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена. Так, пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам предлагается провести 4 июля; по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам – 5 июля.

«Проект приказа подготовлен во исполнение перечня поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию РФ 29 февраля 2024 года и направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать ЕГЭ) по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ – 4 и 5 июля 2024 года», – говорится в пояснительной записке к проекту.

«Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач, – напоминает РИА Новости. – Глава Рособрнадзора Анзор Музаев позднее сообщал, что для пересдачи будет предусмотрено два резервных дня».

Напомним, что расписание ЕГЭ Минпросвещения совместно с Рособрнадзором утвердили приказом от 18 декабря 2023 года. Согласно ему досрочный период пройдет по 22 апреля, о стартовал с экзамена по географии. Как сообщили в Орловском региональной центре оценки качества образования (ОРЦОКО), в нем приняли участие 20 человек, в том числе три выпускника текущего года и 17 выпускников средних профессиональных образовательных организаций. Пункт проведения ЕГЭ в досрочный период организован на базе Некрасовской общеобразовательной школы».

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля. Откроют его экзамены по географии, литературе и химии. Для ЕГЭ по информатике и иностранным языкам расписанием предусмотрено по два дня: раздел «Говорение» пройдет 17 и 18 июня, информатика – 7 и 8 июня. Как пояснили в ОРЦОКО, это связано с тем, что задания по данным предметам выполняются на компьютерах. «С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в едином расписании одними из первых: ЕГЭ по русскому языку в 2024 году пройдет 28 мая, ЕГЭ по математике базового и профильного уровней – 31 мая», – уточнили также в Центре.

ИА «Орелград»