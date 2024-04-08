Под Орлом в Вяжах обустроят братскую могилу

Для этого уже нашли подрядчика.

В качестве заказчика работ выступил Новосильский краеведческий музей. Останки защитников Отечества, погибших в боях в 1943-м году, обнаружили на территории военно-исторического комплекса “Вяжи” в ходе поисковых работ.

Задачу по обустройству могилы доверят ИП Воронину А.И. Он стал победителем соответствующих торгов. Бизнесмен обошёл единственного конкурента, предложив немного меньшую цену.

В итоге работы обойдутся бюджету примерно в 19,5 миллиона рублей. Исполнить задание нужно до 1 августа текущего года.

В 1943 году в Вяжах шли ожесточённые бои. Как утверждают историки, Орловская наступательная операция (она же операция “Кутузов”), проходившая с 12 июля по 18 августа, стала одной из самых кровопролитных – ежедневные потери превышали сталинградские.

ИА “Орелград”