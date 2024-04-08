Под Орлом в Вяжах обустроят братскую могилу

8.4.2024 | 6:01 Важное, Новости

Для этого уже нашли подрядчика.

Братская могила в Вяжах. Фото: vk.com/biryuzovoekolco

В качестве заказчика работ выступил Новосильский краеведческий музей. Останки защитников Отечества, погибших в боях в 1943-м году, обнаружили на территории военно-исторического комплекса “Вяжи” в ходе поисковых работ.

Задачу по обустройству могилы доверят ИП Воронину А.И. Он стал победителем соответствующих торгов. Бизнесмен обошёл единственного конкурента, предложив немного меньшую цену.

В итоге работы обойдутся бюджету примерно в 19,5 миллиона рублей. Исполнить задание нужно до 1 августа текущего года.

В 1943 году в Вяжах шли ожесточённые бои. Как утверждают историки, Орловская наступательная операция (она же операция “Кутузов”), проходившая с 12 июля по 18 августа, стала одной из самых кровопролитных – ежедневные потери превышали сталинградские.

Фото: vk.com/biryuzovoekolco

ИА “Орелград”


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