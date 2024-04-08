Орловский бизнес отбили от штрафов на 29 миллионов рублей

Штрафные санкции правонарушителям были заменены предупреждениями.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин в своем отчетном докладе, представленном недавно в Орловском облсовете народных депутатов, рассказал о защите прав в судебном порядке. Так, в 2023 году защита была осуществлена по 8 делам, правозащитник принял участие в более чем 80 заседаниях. Уполномоченный выступил в качестве заявителя по одному делу, по пяти делам он был привлечен арбитражным судом в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

По двум делам бизнес-омбудсмен был привлечен судом в качестве защитника. При этом шесть дел было рассмотрено арбитражным судом, а два дела — судами общей юрисдикции. Также по ряду дел орловский уполномоченный выступал в арбитражном процессе по доверенности от уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова на стороне орловских предпринимателей в качестве третьего лица. Судебные споры касались вопросов привлечения к административной и налоговой ответственности.

Общий эффект Лыкин оценил в 74 миллиона рублей – столько средств, по его подсчетам, было сохранено для предпринимателей. Так, в судебном порядке с участием уполномоченного на предупреждения были заменены административные штрафы в совокупном размере более 29 миллионов рублей. Всего за год было произведено 60 замен административного штрафа на предупреждения. Более чем на 21 миллион рублей было оказано содействие в погашении задолженности перед предпринимателями по государственным и муниципальным контрактам. В судебном порядке с участием уполномоченного были признаны незаконными налоговые доначисления бизнесу более чем на 23 миллиона рублей.

На 50-70 процентов были снижены размеры компенсаций за факты реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарных знаков, правообладателями которых являются зарубежные компании. Кроме того, было прекращено одно уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. В числе принесших эффект мер правозащитник также назвал «мотивированное предложение о пролонгации действующей налоговой льготы по налогу на имущество организаций для организаций потребительской кооперации и ее распространении на других субъектов микро- и малого бизнеса, осуществляющих торговую деятельность на сельских территориях».

ИА «Орелград»