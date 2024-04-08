Патриарх Кирилл наградил орловского митрополита орденом

8.4.2024 | 13:55 Новости, Общество

Сегодня он отмечает 65-летие.

Фото: Орловская митрополия

Юбиляра поздравил патриарх Кирилл, наградив орденом Сергия Радонежского третьей степени.

В своём поздравлении он отметил, что митрополит Орловский и Болховский Тихон «заботится о должном устроении церковной жизни и стремится подавать добрый пример клиру и пастве». Награда вручена с формулировкой «во внимание к служению», а также в связи с круглой датой.

Тихон (Виктор Доровских) родился 8 апреля 1959 года в Воронеже. Окончил монтажный техникум и политехнический институт, работал в НИИ синтетического каучука, а также на предприятии «Воронежсинтезкаучук».

Постригся в монахи в 2003-м году. Долгое время служил в Южно‐Сахалинской и Курильской епархии. В 2010-м году был избран епископом. В 2019-м году назначен главой Орловской митрополии.

ИА «Орелград»


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