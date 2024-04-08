В Кромском районе наказали глав сельских поселений

Чиновники не разметили в интернете нужную информацию.

Соответствующую проверку провела прокуратура Кромского района.

Известно, что в сети не нашли сведений о реализации государственных и муниципальных программ, а также обороте товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. Нарушения допустили органы местного самоуправления Большеколчевского, Гостомльского, Короськовского и Кутафинского сельских поселений.

В отношении глав администраций сельских поселений возбудили административные дела. По итогам их рассмотрения чиновников оштрафовали.

Ранее стало известно, что ремонт в детском центре «Алые паруса», расположенном в Ливенском районе, так и не начался. Решения о проведении работ через суд добилась прокуратура.

ИА «Орелград»