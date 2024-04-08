Ремонт в детском центре «Алые паруса» так и не начался

8.4.2024 | 11:40 Новости, Общество

Скорее всего, этим летом он не сможет принять отдыхающих.

Фото: allyi-parusa.ucoz.com

Вопрос обсудили на совещании в администрации Орловской области.

О проблемном объекте напомнил заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный. Детский центр находится в Ливенском районе. В минувшем году надзорное ведомство через суд обязало Департамент образования провести здесь ремонтные работы.

Как рассказала глава департамента Ирина Патронова, пока что лагерь планируется тщательно обследовать. Ремонт можно будет начать только тогда, когда ответственным лицам станет ясна общая картина.

«Я ставлю прогноз, что «Алые паруса» этим летом не заработают», – призналась Патронова.

Ранее стало известно, что в нескольких учреждениях для детского летнего отдыха в неудовлетворительном состоянии находится дорожное покрытие.

ИА «Орелград»


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