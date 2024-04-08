В Орле у памятника Ленину посадили виолу и цинерарию

8.4.2024 | 17:10 Новости, Общество

Работы прошли сегодня.

Фото: Администрация Орла

В областном центре продолжается подготовка к летнему сезону. Высадкой цветов занимается «Спецавтобаза».

Сегодня в городе облагородили клумбу у памятника Ленина на одноимённой площади. Здесь посадили цветы, наиболее неприхотливые к погодным условиям – виолу и цинерарию.

Как пояснила бригадир «Спецавтобазы» Людмила Худакова, цветы, высаженные у памятника, заранее подкормили удобрениями в теплицах предприятия. Об этом сообщает администрация Орла.

Ранее стало известно, что этой весной в городе планируется посадить маньчжурский орех и повислую берёзку.

Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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