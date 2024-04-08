В Орле у памятника Ленину посадили виолу и цинерарию

Работы прошли сегодня.
В областном центре продолжается подготовка к летнему сезону. Высадкой цветов занимается «Спецавтобаза».
Сегодня в городе облагородили клумбу у памятника Ленина на одноимённой площади. Здесь посадили цветы, наиболее неприхотливые к погодным условиям – виолу и цинерарию.
Как пояснила бригадир «Спецавтобазы» Людмила Худакова, цветы, высаженные у памятника, заранее подкормили удобрениями в теплицах предприятия. Об этом сообщает администрация Орла.
Ранее стало известно, что этой весной в городе планируется посадить маньчжурский орех и повислую берёзку.
ИА «Орелград»