В Орле у памятника Ленину посадили виолу и цинерарию

Работы прошли сегодня.

В областном центре продолжается подготовка к летнему сезону. Высадкой цветов занимается «Спецавтобаза».

Сегодня в городе облагородили клумбу у памятника Ленина на одноимённой площади. Здесь посадили цветы, наиболее неприхотливые к погодным условиям – виолу и цинерарию.

Как пояснила бригадир «Спецавтобазы» Людмила Худакова, цветы, высаженные у памятника, заранее подкормили удобрениями в теплицах предприятия. Об этом сообщает администрация Орла.

Ранее стало известно, что этой весной в городе планируется посадить маньчжурский орех и повислую берёзку.

ИА «Орелград»