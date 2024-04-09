В Орле подсчитали убытки от «зайцев»

Город теряет десятки миллионов рублей из-за безбилетников.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского горсовета решили выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в Закон Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». Проект решения, представленный на обсуждение на последней сессии, предусматривал увеличение штрафа за безбилетный проезд и провоз багажа без оплаты в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и пригородного сообщения, маршрутном такси с 200 до 2500 рублей. Размер штрафа было предложено установить сопоставимым размеру штрафа в Пермском крае, Тверской и Костромской областях.

Стало известно, чем чиновники обосновали такую идею. Так, в пояснительной записке к проекту они указали, что сотрудниками МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» ежедневно выявляется большое количество безбилетных пассажиров, а «несущественность предусмотренного наказания способствует противоправному поведению пассажиров». Ситуация усугубляется тем, что в муниципальном транспорте устанавливаются стационарные валидаторы для оплаты проезда без участия кондуктора, что увеличивает шансы пассажиров проехать без оплаты.

Доля пассажиров, учтенных датчиками пассажиропотока и неучтенных системой АО «Региональный информационный центр», в общем пассажиропотоке оценивается на уровне 18 процентов. Выпадающие доходы от безбилетного проезда, по подсчетам мэрии, составляют около 50 миллионов рублей в год. В 2024 году МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» прогнозирует количество перевезенных пассажиров на уровне 12 миллионов человек. Следовательно, каждый процент снижения количества безбилетных пассажиров обеспечит предприятию около 3 миллионов рублей в год дополнительных доходов.

«Поскольку проект закона Орловской области устанавливает правовые санкции для лиц, осуществляющих противоправные деяния, и действующее законодательство исходит из принципа обязательности соблюдения закона всеми гражданами, принятие указанного проекта закона не будет иметь никаких социально-экономических и иных последствий для лиц, соблюдающих действующее законодательство», – сказано в пояснительной записке к инициативе о значительном повышении штрафов.

ИА «Орелград»