На Орловщине на одного безработного приходится 10 вакансий

9.4.2024 | 13:10 Новости, Общество

Такова официальная статистика.

Фото: ИА «Орелград»

Её озвучил начальник управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников в эфире телеканала «Первый областной».

По его словам, на начало 2-го квартала текущего года в регионе насчитывалось около 1200 безработных. При этом в базе вакансий находилось около 12 тысяч позиций.

Потребность в сотрудниках заявлялась практически во всех сферах деятельности. Зарплата варьировалась от минимальной до 200 тысяч рублей.

Также, по словам Сотникова, на данный момент уровень безработицы в области оценивается в 0,4%, что является новым историческим минимумом.

12 апреля в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева состоится большая ярмарка вакансий. Свои варианты трудоустройства предложат около 60 предприятий и организаций.

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ИА «Орелград»


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