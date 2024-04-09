В Орле снова приостановили регистрацию транспорта и удостоверений

Причина – технический сбой.
Об этом объявили в Управлении ГИБДД по Орловской области.
«В регистрационно-экзаменационных подразделениях временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», – заявили в ведомстве. Причиной является технический сбой программного обеспечения.
В дорожной инспекции принимают меры по исправлению ситуации. Граждан просят воздержаться от посещения соответствующих отделов в ближайшие часы.
Подобные проблемы наблюдаются не только на Орловщине. В частности, массовый сбой системы затронул Москву и Подмосковье.
Предыдущий сбой произошёл 27 марта.
ИА «Орелград»