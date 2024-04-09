В Орле снова приостановили регистрацию транспорта и удостоверений

9.4.2024 | 13:35 Новости, Происшествия

Причина – технический сбой.

Фото: ria57.ru

Об этом объявили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

«В регистрационно-экзаменационных подразделениях временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», – заявили в ведомстве. Причиной является технический сбой программного обеспечения.

В дорожной инспекции принимают меры по исправлению ситуации. Граждан просят воздержаться от посещения соответствующих отделов в ближайшие часы.

Подобные проблемы наблюдаются не только на Орловщине. В частности, массовый сбой системы затронул Москву и Подмосковье.

Предыдущий сбой произошёл 27 марта.

ИА «Орелград»


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