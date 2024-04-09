В России национализировали агрохолдинг с землями в Орловской области

«АгроТерра» считается одним из крупнейших подобных предприятий.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Группа Компаний «АгроТерра» владеет землями в шести регионах ЦФО, включая Орловщину, а также в Пензенской области. Их общая площадь оценивается примерно в 300 тысяч гектаров. Стоимость компании – примерно 10,4 миллиарда рублей.

Учредителем ГК «АгроТерра» является нидерландский агрохолдинг, а основные владельцы предприятия находятся в США. Однако теперь, согласно указу президента, активы группы компаний передаются во временное управление Росимущества.

Указ вступил в силу с 8 апреля.

ИА «Орелград»