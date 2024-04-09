Над орловскими наливайками снова сгустились тучи

В облсовете обсудили поправки в законодательство.

1 апреля вступили в силу поправки в федеральное законодательство, связанные с работой таких заведений. Теперь облсовету нужно привести законы региона в соответствие с законами страны.

В специальном расширенном совещании участвовал спикер облсовета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, другие депутаты, а также представители областной и городской власти. Народные избранники «попеняли» чиновникам на волокиту – пока что ни область, ни Орёл так и не предложили своих путей решения данной проблемы.

В итоге большинство депутатов высказалось за введение ограничений на продажу алкоголя в «наливайках» в ночные часы. Ориентировочно «сухим» может стать период с 23:00 до 10:00. Параллельно некоторые народные избранники поддержали предложение о продлении времени продажи алкоголя в обычных магазинах – на один час, до 22:00.

Под ограничения подпадают только заведения общепита, расположенные непосредственно в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. В то же время депутаты предложили увеличить установленную дистанцию, отделяющую такие места от детских и образовательных организаций.

По итогам совещания принят ряд рекомендаций, которые направят областным и городским чиновникам. В частности, облсовет затребовал у госслужащих полную информацию по «наливайкам» – их количество, места размещения, часы работы. Также высказанные предложения учтут при подготовке пакета поправок в региональное законодательство.

ИА «Орелград»