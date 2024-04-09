Семье покойного участника СВО передали «Орден Мужества»

Наградой отметили орловца Андрея Новикова.

Мужчина жил в Ливнах. Окончил школу №4 и колледж, затем работал в АО «Промприбор». Осенью 2022-го года был мобилизован для участия в специальной военной операции.

Новиков служил в мотострелковых войсках. Орловец скончался в военном госпитале в минувшем году. Причиной стало онкологическое заболевание.

Награду передали родителям защитника Отечества, а также его супруге. Церемония прошла в здании администрации города.

Ранее стало известно, что при освобождении Козинок погибли воины из Орловской области.

ИА «Орелград»