Семье покойного участника СВО передали «Орден Мужества»

Наградой отметили орловца Андрея Новикова.
Мужчина жил в Ливнах. Окончил школу №4 и колледж, затем работал в АО «Промприбор». Осенью 2022-го года был мобилизован для участия в специальной военной операции.
Новиков служил в мотострелковых войсках. Орловец скончался в военном госпитале в минувшем году. Причиной стало онкологическое заболевание.
Награду передали родителям защитника Отечества, а также его супруге. Церемония прошла в здании администрации города.
Ранее стало известно, что при освобождении Козинок погибли воины из Орловской области.
ИА «Орелград»