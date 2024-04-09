В Орле мужчина умер на остановке

Смерть не носила криминального характера.

Сообщения о теле мужчины, найденном в Лужках на остановке общественного транспорта «Улица Яблочная», появились в соцсетях. На месте работали сотрудники полиции.

Как выяснил портал «Орёлтаймс», смерть не носила криминального характера. По предварительным данным, её причиной стал оторвавшийся тромб.

Новость вызвала широкий резонанс, так как в феврале на другой остановке тоже произошло смертельное происшествие. Орловец зарезал случайного человека после стычки в автобусе.

ИА «Орелград»