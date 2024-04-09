Орловца подозревают в госизмене

Он передавал на Украину информацию о российской армии.

Такова текущая версия. Новость сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Известно, что подозреваемый – житель Орла. На данный момент установлено, что мужчина, используя интернет, сам обратился к представителям проукраинских инфопроектов и выразил готовность оказывать им помощь. В частности – в добывании сведений об объектах, расположенных в России и интересующих украинские спецслужбы.

Затем орловец, снова действуя по собственной инициативе, предоставил стороне противника ценную информацию. Она касалась мер, которые вооружённые силы нашей страны принимают в сфере медицинского обеспечения в условиях СВО.

На данный момент подозреваемый задержан. Орловец дал признательные показания. На время следствия он заключён под стражу.

Ему вменяют статью 275 УК РФ («государственная измена»), а также 30 («приготовление к преступлению и покушение на преступление»). А именно – «покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации» (ч. 3 ст. 30 и ст. 275.1).

ИА «Орелград»