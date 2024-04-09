Орловец получил почти 2 года за 2 пачки сигарет

Мужчину признали виновным в вооружённом разбое.

Дело рассматривал Верховский районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, преступление произошло в январе этого года. Житель Верховья, находясь в нетрезвом состоянии, напал на продавца и владельца одного из местных магазинов.

Орловец, угрожая потерпевшему ножом, потребовал две пачки сигарет. После этого он скрылся с места, забрав свою незаконную добычу.

Суд приговорил его к году и девяти месяцам колонии общего режима. После освобождения его свобода будет ограничена ещё на восемь месяцев.

Пока что приговор районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»