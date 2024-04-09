Орловец получил почти 2 года за 2 пачки сигарет

Мужчину признали виновным в вооружённом разбое.
Дело рассматривал Верховский районный суд.
Как сообщает прокуратура Орловской области, преступление произошло в январе этого года. Житель Верховья, находясь в нетрезвом состоянии, напал на продавца и владельца одного из местных магазинов.
Орловец, угрожая потерпевшему ножом, потребовал две пачки сигарет. После этого он скрылся с места, забрав свою незаконную добычу.
Суд приговорил его к году и девяти месяцам колонии общего режима. После освобождения его свобода будет ограничена ещё на восемь месяцев.
Пока что приговор районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИА «Орелград»