В Орле определились с началом купального сезона

9.4.2024 | 12:20 Новости, Общество

Мэр города подписал соответствующее постановление.

Фото: ИА «Орелград»

Юрий Парахин поставил задачу подготовить официальные места для купания орловцев до 20 мая. Такой документ опубликован на сайте городской администрации.

Напомним, число пляжей останется прежним. Жители города смогут отдохнуть на озере «Светлая жизнь», а также на территории в районе Городского парка.

Мэр поручил организовать подвоз песка на пляжи. Также в озеро «Светлая жизнь» нужно будет подкачать воду.

Кроме того, бюджет оплатит дежурство спасательных постов на обоих пляжах. К работе привлекут и общественников. Парахин официально попросил руководство Орловского отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» заняться патрулированием пляжей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования