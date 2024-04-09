В Орле определились с началом купального сезона

Мэр города подписал соответствующее постановление.

Юрий Парахин поставил задачу подготовить официальные места для купания орловцев до 20 мая. Такой документ опубликован на сайте городской администрации.

Напомним, число пляжей останется прежним. Жители города смогут отдохнуть на озере «Светлая жизнь», а также на территории в районе Городского парка.

Мэр поручил организовать подвоз песка на пляжи. Также в озеро «Светлая жизнь» нужно будет подкачать воду.

Кроме того, бюджет оплатит дежурство спасательных постов на обоих пляжах. К работе привлекут и общественников. Парахин официально попросил руководство Орловского отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» заняться патрулированием пляжей.

ИА «Орелград»