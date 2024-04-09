В Орле нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими

Авария произошла этой ночью.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, всё случилось на улице Спивака у дома №80.

Предварительно установлено, что 34-хлетний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, двигался на «Фольксвагене Пассат» со стороны Черепичной в сторону Комсомольской. В указанном месте он выехал на встречную полосу.

В результате «Фольксваген» столкнулся с «Рено Логан». Им управлял 37-летний водитель. «Рено» ехал во встречном направлении.

Телесные повреждения получили оба водителя, а также 25-летний пассажир французской иномарки. Однако госпитализация им не потребовалась.

Всего за сутки на территории области зарегистрировано 13 ДТП. В них пострадали пятеро человек. Так, на трассе «Орёл – Ефремов» автомобиль опрокинулся в кювет из-за ямы.

ИА «Орелград»