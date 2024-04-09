Орловцев оштрафовали на 200 тысяч за поджоги сухой травы

Ответственность понесли 30 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Такова статистика с начала текущего года.

Впрочем, ещё 122 физических лица тоже привлечены к ответственности за аналогичные нарушения. Однако они отделались официальными предупреждениями, а не штрафами. Также юридическим лицам вынесено 15 предостережений о недопустимости нарушения противопожарных правил.

Соответствующие проверки проводятся инспекторами подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Ранее сообщалось о 13 оштрафованных на общую сумму 65 тысяч рублей.

Напомним, на минувшей неделе пожилая орловчанка погибла во время пала сухой травы на её участке. За последние сутки на Орловщине выявлено 13 термоточек.

ИА «Орелград»