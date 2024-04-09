При освобождении Козинок погибли воины из Орловской области

Об этом сообщил в соцсетях советник губернатора.

«Спасибо им за мужество и героизм! Вечная память им!» – написал Сергей Лежнев.

Он подчеркнул, что врага встретила героическая армия. Информация о ходе боев доступна лишь частично, подчеркнул Лежнев.

«Жаль нельзя пока обо всём говорить, ещё не время», – написал советник орловского губернатора.

Сергей Лежнев убежден, что Белгородский фронт войдет в историю страны. Он взял на себя миссию по сбору и публикации кадров с боев, чтобы никто не смог через годы переписать историю. Чтобы помнили, как и какой ценой была освобождена Козинка и что враг бил по гражданским объектам, подчеркнул Лежнев.

Село Козинка – административный центр Козинского сельского муниципального поселения Грайворонского района Белгородской области. Населенный пункт находится в нескольких метрах от границы с Украиной. В марте губернатор Белгородчины сообщал, что жителей вывезли из села в связи с серьезными разрушениями. Минобороны информировало о нескольких попытках прорыва украинских диверсантов на территории Белгородского региона.

ИА “Орелград”