При освобождении Козинок погибли воины из Орловской области

9.4.2024 | 12:33 Новости, СВО

Об этом сообщил в соцсетях советник губернатора.

Фото: https://t.me/lezhnev_sergey

«Спасибо им за мужество и героизм! Вечная память им!» – написал Сергей Лежнев.

Он подчеркнул, что врага встретила героическая армия. Информация о ходе боев доступна лишь частично, подчеркнул Лежнев.

«Жаль нельзя пока обо всём говорить, ещё не время», – написал советник орловского губернатора.

Сергей Лежнев убежден, что Белгородский фронт войдет в историю страны. Он взял на себя миссию по сбору и публикации кадров с боев, чтобы никто не смог через годы переписать историю. Чтобы помнили, как и какой ценой была освобождена Козинка и что враг бил по гражданским объектам, подчеркнул Лежнев.

Село Козинка – административный центр Козинского сельского муниципального поселения Грайворонского района Белгородской области. Населенный пункт находится в нескольких метрах от границы с Украиной. В марте губернатор Белгородчины сообщал, что жителей вывезли из села в связи с серьезными разрушениями. Минобороны информировало о нескольких попытках прорыва украинских диверсантов на территории Белгородского региона.

ИА “Орелград”


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