Прокурора Плахова перевели в другой район

Сотрудник надзорного ведомства возглавил соседнее подразделение.
Теперь Никита Плахов будет руководить органами прокуратуры в Дмитровском районе. Ранее, предыдущие пять лет, он являлся главой органа надзора по Колпнянскому району, а перед этим три года трудился в должности заместителя прокурора данного муниципального образования.
Кроме того, с 2011 по 2016 годы Плахов служил в Ливенской межрайонной прокуратуре.
Мужчина является выпускником Саратовской юридической академии. Сейчас ему 35 лет.
Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу Колпнянскогоо района, а также руководителям поднадзорных органов и суда.
ИА «Орелград»