Прокурора Плахова перевели в другой район

Сотрудник надзорного ведомства возглавил соседнее подразделение.

Теперь Никита Плахов будет руководить органами прокуратуры в Дмитровском районе. Ранее, предыдущие пять лет, он являлся главой органа надзора по Колпнянскому району, а перед этим три года трудился в должности заместителя прокурора данного муниципального образования.

Кроме того, с 2011 по 2016 годы Плахов служил в Ливенской межрайонной прокуратуре.

Мужчина является выпускником Саратовской юридической академии. Сейчас ему 35 лет.

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу Колпнянскогоо района, а также руководителям поднадзорных органов и суда.

ИА «Орелград»