Готовность «Орловского титаника» оценивается в 30%

В обладминистрации считают, что работы идут по графику.

Об этом заявил руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексея Субботина. О готовности «Титаника» на треть сообщается в репортаже «Вести-Орёл».

Ежедневно на объекте трудятся около 180 человек. Здесь практически завершён демонтаж, возводятся новые перегородки, завершается стяжка полов, монтируются инженерные системы. Затем здание начнут заполнять медицинским оборудованием.

Уже после этого медцентр передадут Орловской областной клинической больнице. Согласно контракту, работы должны завершиться в ноябре текущего года.

Строительством занимается компания «Стрела». Сметная стоимость медцентра составляет 6,5 миллиарда рублей. Основная часть расходов (4,5 миллиарда) приходится именно на оборудование.

ИА «Орелград»