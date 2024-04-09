Под Орлом начали ремонтировать подъезд к новому мосту

9.4.2024 | 11:00 Новости, Строительство

Он находится в деревне Тайное.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Переправу открыли в марте – за четыре месяца до срока. Мост соединяет населённый пункт с соседней деревней Касьяновка.

Теперь здесь начался ремонт дороги, ведущей к мосту. Трасса проходит от железнодорожного переезда, расположенного на Чешской улице, до Тайного, а затем идёт до деревни Вязки.

Работы выполняет ООО «Дорожное предприятие №1». Подрядчику предстоит привести в порядок отрезок длиной 2,5 километра и шириной около шести метров. Ремонт должен завершиться до 30 августа текущего года.

Стоимость работ составляет около 26,4 миллионов рублей. На трассе уложат асфальтобетонное покрытие, а обочины отсыпят щебёнкой.

Также здесь установят дорожные знаки и искусственные неровности, один остановочный павильон, нанесут разметку. Кроме того, будет обустроена разворотная площадка для дачного автобуса.

ИА «Орелград»


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