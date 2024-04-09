В Орле объяснили, как правильно выбрать саженцы

Полезные советы обнародовало Территориальное управление Россельхознадзора.

Весной, в преддверии старта дачного сезона традиционно набирает оборот торговля саженцами. Нужно серьезно отнестись к выбору посадочного материала, чтобы не занести карантинных вредителей и болезни в свой сад. Об этом предупреждает Территориальное управление Россельхознадзора, опубликовавшее ряд полезных рекомендаций. Специалисты советуют использовать только проверенный посадочный и прививочный материал плодово-ягодных культур.

«При выборе растения тщательно изучите его состояние, – говорят в ТУ Россельхознадзора. – Деревце не должно быть грязным или увядшим. Убедитесь в целостности коры, на ней не должно быть ран и трещинок. Она должна быть на тон темнее почек. Если почки отпадают при несильном нажатии, значит, растение пересушено. Если на стволе обнаружите следы заболевания, плесени или паразитов, то не стоит приобретать такой товар».

Продавцы предлагают саженцы с открытой и закрытой корневой системой. В первом случае корни находятся в специальных полиэтиленовых мешочках, наполненных влажными опилками или другим материалом. Здесь есть возможность рассмотреть корневую систему: она должна быть соразмерной со стволом и не иметь повреждений. Минус таких саженцев – необходимость посадки строго в установленные сроки и трудность хранения. При закрытом типе осмотреть корни не получится. Зато такие растения не подвергаются стрессу при посадке и быстро приживаются на новом месте. Кроме того, сажать их можно на протяжении всего сезона, а не только весной, говорят эксперты.

По данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в 2023 году специалисты ведомства проверили 25,09 тысячи сортов семян сельскохозяйственных растений, в том числе 25 тысяч пакетов семян и 90 саженцев. В результате контрольных мероприятий было выявлено 2,63 тысячи сортов, не включенных в Госреестр, в том числе 2598 пакетированных семян и 27 саженцев. Это означает, что покупатели такой продукции рискуют приобрести «кота в мешке», так как только присутствие в госреестре дает определенные гарантии качества сорта, его всхожести, урожайности и т.д.

ИА «Орелград»