В Орле появился совет по защите прав пациентов

Новый орган будет защищать права граждан, застрахованных в системе ОМС.

Департамент здравоохранения Орловской области издал приказ о координационном совете по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ издан в целях совершенствования системы защиты прав застрахованных лиц, изучения и обобщения практики применения нормативных правовых актов по вопросам ОМС. Кроме того, совет нужен для контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи застрахованным гражданам, ее финансового обеспечения.

Решения нового органа носят обязательный характер для участников обязательного медицинского страхования в Орловской области. Координационный совет будет работать в соответствии с ежегодно утверждаемым планом, во взаимодействии с созданным при Федеральном фонде обязательного медицинского страхования межрегиональным координационным советом. В его состав включаются представители департамента здравоохранения, ТФОМС, страховых и профессиональных медицинских ассоциаций, а также Росздравнадзора.

К участию в заседаниях могут быть приглашены представители министерств и ведомств, науки, иных органов и учреждений. Председателем координационного совета является руководитель департамента здравоохранения. Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения будут считаться правомочными, если в заседании принимало участие более половины утвержденного состава совета. Решение принимается простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов совета, а в случае равенства голос председателя является решающим.

ИА «Орелград»