«Бульвар Кантемира» и «Болховкин луг» исправят по гарантии

Об этом рассказали в орловском правительстве.

«Орёлград» получил официальный ответ из Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Глава подразделения региональной администрации Сергей Латынин пролил свет на ближайшее будущее проектов «Бульвар Кантемира» (в Дмитровске) и «Болховкин луг» (в Болхове).

Оба они воплощались в жизнь на федеральные средства, полученные по всероссийскому конкурсу. «Бульвар» обошёлся в 64,6 миллиона рублей, «Луг» – в 66 миллионов (причём со значительным опозданием). Однако местные жители почти сразу забили тревогу – оказалось, что только что благоустроенные территории не смогли пережить зиму без серьёзных повреждений.

Как рассказали нам в департаменте, в Дмитровске местная администрация уже провела официальную проверку территории и составила список дефектов. Так как гарантия на объект составляет пять лет, власти направли подрядчику (ООО «Кварта-л») предписание об устранении проблем.

Власти Болхова тоже написали компании, строившей «Болховкин луг» (ООО «СБК-Групп»). Однако пока направили подрядчику лишь требование о проведении совместного обследования объекта. Уже по его результатам будет составлен список дефектов, который должна будет исправить компания. Гарантия на «Луг» тоже составляет пять лет.

ИА «Орелград»