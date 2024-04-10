25-летняя орловчанка задолжала своим детям почти 700 тысяч рублей

Долг она погасила только тогда, когда над ней нависла угроза уголовного преследования.

Как сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, 25-летняя жительница региона заплатила более 680 тысяч рублей, чтобы погасить задолженность по алиментам и избежать уголовной ответственности. В ведомстве пояснили, что исполнительное производство в отношении нее находится в работе Северного отделения судебных приставов города Орла. Ранее суд обязал орловчанку выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних сыновей – мальчиков 8 и 6 лет, – которые проживают с отцом.

«Мать старалась оказывать финансовую поддержку детям, но выплаты были нерегулярными и не всегда покрывали сумму, которую женщина обязана была выплачивать, – рассказали в УФССП. – Таким образом, у нее накопился долг, который составил 682 тысячи рублей. Поскольку задолженность месяц от месяца росла, судебный пристав применял меры принудительного характера. Ограничил должницу в праве выезда за пределы РФ и в праве на управление автотранспортным средством».

Затем молодая мать была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ: суд наказал ее 20 часами обязательных работ. Однако главным мотиватором для орловчанки стало предупреждение пристава о привлечении ее к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса РФ за злостное уклонение от выплаты алиментов. После этого жена всего за несколько дней погасила долг и нашла работу. «Взыскание текущих платежей производится из заработной платы и находится на контроле судебных приставов», – подчеркнули в УФССП.

К слову, по состоянию на 1 января 2024 года в остатке значилось 4086 исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 4,5 процента меньше, чем было годом ранее. В течение 2023 года через подразделения УФССП прошло 7960 таких исполнительных производств. В целом за минувший год в регионе 556 должников по алиментам были привлечены к административной ответственности, а в отношении 289 должников были возбуждены уголовные дела. В результате принятых приставами мер за 2023 год было взыскано 445,525 миллиона рублей задолженности по алиментам, что на 36,5 процента больше, чем за 2022 год.

ИА «Орелград»