В Орловской области изменится расписание электричек

Однако – только на четыре дня.

Такую информацию сообщили в пресс-службе РЖД. Изменения коснутся пригородных поездов, следующих через станции Верховье и Дишня. Они запланированы в период с 12 по 16 апреля.

Маршруты сократят. Как объяснили в РЖД, это связано с плановыми ремонтными работами на стрелочных переводах.

Итак, в указанные числа

поезд №6441/6442 «Орёл – Ливны» будет отправляться из областного центра в 08:31 и прибывать на станцию Дишня в 10:34;

поезд №6405/6406 «Ливны – Орёл» – будет отправляться со станции Дишня в 16:23 и прибывать в областной центр в 18:32;

поезд №6443/6446 «Орёл – Верховье» будет отправляться из областного центра в 12:45 и прибывать на станцию Залегощь в 14:56;

поезд №6403/6404 «Верховье – Орёл» будет отправляться со станции Залегощь в 15:46 и прибывать в областной центр в 17:51.

РЖД просит пассажиров отнестись к этим неудобствам с пониманием и ознакомиться с изменениями в расписании заблаговременно.

ИА «Орелград»