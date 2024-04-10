В Орловской области изменится расписание электричек

10.4.2024 | 12:33 Новости, Общество

Однако – только на четыре дня.

Фото: ИА “Орелград”

Такую информацию сообщили в пресс-службе РЖД. Изменения коснутся пригородных поездов, следующих через станции Верховье и Дишня. Они запланированы в период с 12 по 16 апреля.

Маршруты сократят. Как объяснили в РЖД, это связано с плановыми ремонтными работами на стрелочных переводах.

Итак, в указанные числа

  • поезд №6441/6442 «Орёл – Ливны» будет отправляться из областного центра в 08:31 и прибывать на станцию Дишня в 10:34;
  • поезд №6405/6406 «Ливны – Орёл» – будет отправляться со станции Дишня в 16:23 и прибывать в областной центр в 18:32;
  • поезд №6443/6446 «Орёл – Верховье» будет отправляться из областного центра в 12:45 и прибывать на станцию Залегощь в 14:56;
  • поезд №6403/6404 «Верховье – Орёл» будет отправляться со станции Залегощь в 15:46 и прибывать в областной центр в 17:51.

РЖД просит пассажиров отнестись к этим неудобствам с пониманием и ознакомиться с изменениями в расписании заблаговременно.

ИА «Орелград»


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